Brasil 12/01/2022 07:51 noticias.r7.com Gasolina e diesel ficam mais caros a partir de hoje nas refinarias O aumento nos postos não é imediato, mas deve ficar, em média, em R$ 0,11 no preço do litro da gasolina e em R$ 0,24 no do diesel Foto: Rickey Rogers/Reuters O primeiro reajuste do ano no preço da gasolina e do diesel, após 77 dias, começa a vigorar nesta quarta-feira (12), nas refinarias. Segundo a Petrobras, o litro da gasolina passará de R$ 3,09 para R$ 3,24 e o do diesel, de R$ 3,34 para R$ 3,6. O reajuste de 4,85% e 8%, respectivamente, leva em conta a prática de preços competitivos adotada há seis anos pela estatal, e deve resultar em uma elevação de, em média, R$ 0,11 no preço do litro da gasolina e de R$ 0,24 no preço do diesel cobrado dos motoristas nos postos. O aumento nas bombas não é imediato, costuma demorar um pouco. As altas são as primeiras anunciadas desde o dia 26 de outubro do ano passado. Desde então, os preços praticados pela Petrobras para a gasolina foram reduzidos em R$ 0,10 por litro, a partir do dia 15 de dezembro, e permaneceram estáveis para o diesel. O aumento ocorre no momento em que o petróleo Brent, tido como referência para o valor global do combustível, aparece cotado em torno de R$ 460 (US$ 82) o barril, com alta de mais de 5% somente nos primeiros dias de janeiro. Com a variação, a estatal estima que o aumento vai resultar em uma alta de R$ 0,11 na parcela da Petrobras no preço, de R$ 2,26 para R$ 2,37 a cada litro de gasolina vendido nas bombas. Já para o diesel, a parcela arrecadada pela estatal no valor dos postos passará de R$ 3,01 para R$ 3,25 a cada litro vendido, variação de R$ 0,24 por litro. Os combustíveis foram, junto com alimentos e energia elétrica, responsáveis pela variação de 10,06% da inflação oficial de preços em 2021. Gasolina, diesel, gás de cozinha e etanol aumentaram mais de 49% entre janeiro e dezembro.

