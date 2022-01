Brasil 20/01/2022 07:30 R7 Bolsonaro faz viagem oficial ao Suriname nesta quinta-feira (20) Na primeira viagem internacional deste ano, presidente deve discutir parcerias na área de petróleo NELSON ALMEIDA/AFP - 05.01.2022 O presidente Jair Bolsonaro embarca nesta quinta-feira (20) para o Suriname, para se reunir com o presidente do país, Chandrikapersad Santokhie. De lá, Bolsonaro segue, nesta sexta (21), para a Guiana, onde se encontra com o presidente Mohamed Irfaan. Tanto o Suriname como a Guiana descobriram reservas de petróleo recentemente, e o Planalto quer discutir parcerias nessa área. Em fevereiro, está programada uma viagem de Bolsonaro à Rússia. Entre os objetivos econômicos estão aumentar as vendas dos produtos brasileiros ao país oriental, especialmente no agronegócio, e atrair investimentos russos na área de petróleo e gás e a cooperação nas áreas espacial, cultural e militar. Viagens presidenciais A primeira viagem internacional de Bolsonaro como presidente da República foi à Suíça, para o Fórum Econômico Mundial, em janeiro de 2019. Ainda naquele ano, antes da pandemia, ele esteve três vezes nos Estados Unidos, durante a gestão de Donald Trump, duas vezes no Japão e duas vezes na Argentina. O presidente também foi ao Chile, a Israel, à China, aos Emirados Árabes Unidos, ao Catar e à Arábia Saudita. Em 2020, Bolsonaro esteve na Índia, no Uruguai e nos Estados Unidos, quando se encontrou com Trump pela última vez e desembarcou no Brasil com parte da comitiva infectada pelo novo coronavírus. Já no ano passado, Bolsonaro esteve no Equador, nos Estados Unidos, na Itália e no Vaticano, voltou aos Emirados Árabes Unidos e ao Catar e foi ao Barhein.

Voltar + Brasil