Governo de SP descarta relação de vacina com parada cardíaca em menina Comitê de especialistas avaliou prontuário de paciente de Lençóis Paulista e descartou qualquer relação entre vacinação e a parada cardíaca A parada cardíaca em uma menina de 10 anos, que motivou a suspensão da vacinação na cidade de Lençóis Paulista (SP), não teve qualquer relação com a aplicação do imunizante da Pfizer. O Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde concluiu nesta quinta-feira (20) a investigação "que descartou o evento adverso pós-vacinação na criança de 10 anos do município de Lençóis Paulista". E destacou: "Não existe relação causal entre a vacinação e quadro clínico apresentado". Em nota, o governo informou que "a análise realizada por mais de 10 especialistas apontou que a criança possuía uma doença congênita rara, desconhecida até então pela família, que desencadeou o quadro clínico". A análise do especialistas se baseou em exames e nos dados do prontuário da paciente no hospital. Os especialistas detectaram que a menina tem a síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW), condição congênita que leva o coração a ter crises de taquicardia, que podem ocasionar até mesmo a morte súbita. Entenda o caso A menina foi hospitalizada na tarde dessa quarta-feira (19/1), cerca de 12 horas depois de tomar a dose da vacina da Pfizer contra a Covid. Após o caso de parada cardíaca, a prefeitura de Lençóis Paulista suspendeu a vacinação infantil na cidade. Em entrevista ao Metrópoles, Anderson Prado, prefeito do município, disse que tomou a decisão por uma questão de segurança e reconheceu que não havia nenhum tipo de relação comprovada entre a aplicação da vacina e a parada cardíaca. "O que nós fizemos foi uma medida cautelar, de segurança. Não há ainda a comprovação de que há relação entre a vacina e a parada cardíaca. Essa resposta tem que vir de órgãos federais e estaduais", disse ele, antes do pronunciamento do Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo nesta tarde. A paciente foi internada em uma UTI de um hospital particular da região e permanece em observação. O estado de saúde da menina é estável.

