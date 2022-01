Brasil 24/01/2022 11:45 d24am.com Helicóptero do Ibama é incendiado em Aeroclube do Amazonas Um helicóptero do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) foi incendiado na madrugada desta segunda-feira (24) dentro do Aeroclube do Amazonas, localizado na Avenida Professor Nilton Lins, bairro Flores, zona centro-sul de Manaus. Os autores do crime não foram encontrados. Por volta das 4h desta segunda-feira (24), as equipes que trabalham no Aeroclube do Amazonas foram surpreendidas pelo fogo em dois helicópteros do Ibama que estão no local. Uma das aeronaves foi totalmente destruída pelo incêndio. Segundo informações, o crime pode ter ligação com a apreensão e incêndio de balsas do garimpo ilegal no Rio Madeira, durante uma operação do Ibama no final do ano passado após denúncia de moradores. Essas aeronaves estavam na operação. O caso ainda será investigado. Uma equipe da polícia militar foi acionada para atender a ocorrência.

