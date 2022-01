Brasil 28/01/2022 06:35 R7 Moro ataca PT e diz que vai revelar quanto recebeu de empresa Nos últimos dias, a bancada do PT anunciou que pediria uma CPI para investigar atuação do ex-juiz no setor privado MARCELLO CASAL JRAGÊNCIA BRASIL - 24.04.2020 O ex-juiz e pré-candidato à Presidência, Sergio Moro (Podemos), vai divulgar nesta sexta-feira (28) quanto recebeu do escritório Alvarez & Marsal durante o período em que trabalhou para a empresa, em 2021. O questionamento sobre os valores recebidos por ele partiu do Tribunal de Contas da União. A prestação de contas será transmitida em uma live nas redes sociais, com a participação do deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP). Moro diz que considera o processo um abuso, mas vai revelar os ganhos "em consideração aos brasileiros". "Apesar da natimorta CPI e das ilegalidades do processo no TCU, eu, por consideração aos brasileiros e em nome da transparência que deve pautar a política, divulgarei meus rendimentos na empresa em que trabalhei. Não para o Centrão, muito menos para o PT: vamos falar de transparência com o povo, e inaugurar uma nova era na política brasileira", escreveu o ex-juiz. Nos últimos dias, a bancada do PT na Câmara dos Deputados anunciou que começaria a colher assinaturas para a criação de uma CPI para investigar atuação de Moro no setor privado, sob a alegação de suposto conflito de interesses. O TCU analisa se houve conflito de interesses pelo fato de o escritório Alvarez & Marsal atender empreiteiras investigadas pela Operação Lava-Jato. Para o ex-juiz, a bancada petista não deve avançar na tentativa de instaurar uma CPI, e a investigação do TCU é ilegal. “O PT e o centrão queriam me investigar através de uma CPI, mas já desistiram, porque sabiam que não iam encontrar nada de errado e iam quebrar a cara. Tem um ministro do TCU que quer investigar o que eu fiz no setor privado depois que deixei o cargo de ministro da Justiça. É um abuso esse processo, cheio de ilegalidades”, afirmou. Moro trabalhou na área de compliance da consultoria americana em 2020, logo depois de deixar o Ministério da Justiça, e permaneceu até outubro do ano passado, quando decidiu disputar as eleições presidenciais.

Voltar + Brasil