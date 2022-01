Brasil 31/01/2022 18:07 www.gov.br Número de passageiros voando pelo país cresce 20% em 2021 De acordo com levantamento produzido pela ANAC, mais de 62,5 milhões de pessoas foram transportadas nos aeroportos brasileiros Foto: Arquivo MTur O Brasil contabilizou mais de 62,5 milhões de pessoas voando pelo país em 2021. O número representa um crescimento de 20,4% na comparação com o ano anterior, quando 51,9 milhões de passageiros haviam trafegado pelos aeroportos do país. O destaque foi o mês de dezembro, que registrou o maior volume de pessoas transportadas desde janeiro de 2020. Os dados foram divulgados na sexta-feira (28/01) pela Agência Nacional da Aviação Civil (ANAC) e reforçam a retomada gradual do turismo brasileiro ao longo do último ano. De acordo com o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, o número evidencia a retomada das viagens pelo país, que têm ocorrido a partir da ampliação do número de pessoas vacinadas e da adoção de protocolos sanitários contra a Covid-19 no setor. “Mais de 30,6 mil estabelecimentos e guias de turismo já aderiram ao Selo Turismo Responsável do Ministério do Turismo e estão adotando práticas mais seguras, colocando o Brasil em posição de destaque no cenário mundial como um destino protegido e responsável”, destaca Gilson Machado Neto. O mês de dezembro, que registrou o melhor mês do ano, registrou a movimentação de 7,7 milhões de passageiros em voos dentro do país. Este índice é o que mais se aproxima do cenário pré crise sanitária e representa o maior volume de passageiros pagos transportados nos aeroportos brasileiros nos últimos 21 meses. Desde abril de 2021, a quantidade de pessoas voando pelo país segue um ritmo de crescimento mês a mês. Entre os aeroportos com maior movimentação, destacam-se o de Guarulhos, com mais de 24 milhões de passageiros ao longo do ano e o de Brasília e Viracopos, que superaram a marca de 10 milhões de pessoas em 2021. Os terminais operados pela Infraero receberam um total de 37,8 milhões de passageiros, com alta de 38% ao registrado em 2020. Em Porto Alegre (RS), 4,8 milhões de pessoas embarcaram e desembarcaram na cidade. Enquanto em Recife (PE) e em Maceió (AL) foram 7,5 milhões e 1,9 milhão, respectivamente.

