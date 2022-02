Brasil 06/02/2022 07:38 olivre.com.br Ex-ministro Marco Aurélio de Mello afirma que STF deve respeitar mais o presidente O ex-ministro afirmou que o Supremo Tribunal Federal precisa dar mais espaço ao chefe do Executivo Ex-ministro Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello afirmou que a Corte precisa dar mais espaço ao presidente. Em entrevista na Jovem Pan, nesta quinta-feira (3), o ministro falou sobre suas percepções sobre o Supremo desde que deixou o cargo. De acordo com o ex-ministro, o STF precisa “tirar o pé do acelerador” e dar mais espaço e respeito ao chefe do Executivo. “É tempo de tirar um pouco o pé do acelerador. É tempo de atuar com temperança, compreensão e respeitando, acima de tudo, a cadeira maior do Executivo”, disse o ex-ministro. Independente de quem seja o presidente O jurista afirmou também que independente de quem esteja ocupando a cadeira da Presidência, precisa ser respeitado. “Não me refiro àquele que está ocupando a cadeira. Mais importante do que o ocupante é a instituição, que precisa ser respeitada”, completou.

