Cidade 15/02/2022 06:02 g1 Pará Agentes da Força Nacional apoiam operação de combate ao garimpo ilegal em Jacareacanga, no Pará Operação conjunta com a Polícia Federal também é de combate a outros crimes ambientais. Agentes da Força Nacional de Segurança Pública se deslocaram para Jacareacanga, no sudoeste do Pará, onde participam de operação conjunta com a Polícia Federal para combater o garimpo ilegal e outros crimes ambientais. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a missão começou nesta segunda-feira e deve durar 30 dias. A base foi montada no aeroporto da cidade. Em nota, o Ministério informou que a ação dá apoio à Polícia Federal nas ações de repressão ao garimpo ilegal, conforme portaria publicada no último dia 11 de fevereiro. Ainda segundo o MJSP, a missão é liderada pela PF, cabendo ao efetivo da Força Nacional a segurança das instalações e a logística necessária. A PF não deu detalhes da operação. Recentemente, a Força Nacional já esteve na região de Jacareacanga, atuando em terras indígenas ameaçadas pelo garimpo ilegal. As tropas foram localizadas em área próximo às Terras Indígenas Munduruku e Sai-Cinza para cumprimento da decisão judicial. A medida visava evitar invasões de terra devido aos conflitos na área.

