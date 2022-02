Cidade 17/02/2022 13:23 Primavera do Leste se destaca no cenário nacional gerando mais de 3.200 vagas Na contramão da realidade econômica brasileira, Primavera do Leste (a 240 km de Cuiabá) cresceu durante a pandemia, e neste ano, a tendência é ter um dos melhores crescimento da sua história. A expectativa de expansão da cidade é de 10% a 14% apenas em 2022, chegando próximo à margem das principais cidades do mundo.



Este ano, mais 18 empresas estão em fase de licitação e instalação no município. De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico estimam que há mais de 3.200 mil postos de trabalho em aberto, apurados entre empresas, recrutadores e Sine (Sistema Nacional de Emprego).



Para cobrir tanta demanda, a prefeitura municipal realiza sua 3ª Edição do Mutirão de Empregos, no dia 19 de fevereiro, a partir das 7h30, na Escola 13 de Maio, na Avenida David Riva, 1069, no Jardim Riva. São oportunidades na indústria, comércio e serviços ofertadas por 20 empresas e o Sine que contemplam moradores de Primavera do Leste e da região.

