Cidade 27/02/2022 10:41 Mak Lucia | Estadão Mato Grosso Casa pega após celular explodir carregando em Sorriso Uma mulher, identidade não revelada, foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), após um incêndio consumir móveis e objetos dentro de sua residência, na manhã deste sábado, 26 de fevereiro, em Sorriso. O fogo teria começado após ela colocar seu aparelho para carregar em um dos cômodos da casa. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMT), quando chegaram, encontraram vizinhos jogando água no imóvel tentando apagar as chamas. Os militares pediram para que eles não entrassem na residência, pois poderiam se intoxicar com a fumaça. Ao entrar na residência, o incêndio já havia sido controlado, mas havia muita fumaça ainda, a rede elétrica da casa foi desligada para evitar que um curto-circuito. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas.

Voltar + Cidade