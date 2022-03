A Copel emitiu um comunicado, onde informa que em função do grande volume de chuvas na bacia do rio Teles Pires, há previsão de aumento da vazão do rio e abertura de comportas de vertedouro da usina Colíder durante as próximas semanas. Os frequentadores devem ter atenção ao frequentar as áreas de lazer nas margens do rio. E ao navegar, sempre usar colete salva-vidas.

Vale lembrar: perto das barragens de usina tem áreas de segurança onde a entrada com embarcações é proibida. Respeite as placas de alerta. Para acompanhar a situação do rio Teles Pires em tempo real, acesse o site: https://www.copel.com/mhbweb/paginas/monitoramento.jsf