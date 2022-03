Cidade 07/03/2022 14:33 Wellington Magalhães - Assessoria APAE em Paranaíta está em fase de implantação com apoio da prefeitura Projeto conta com Diretoria Executiva, Conselhos Fiscal e Administrativo já formados, além de Comissão Organizadora para eventos em prol a causa e todos os trâmites legais já estão em andamento com CNPJ em fase final A sociedade organizada de Paranaíta e a prefeitura Municipal começaram a discutir a implantação da APAE [Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais] no município. Na sexta-feira, 3, a pauta foi debatida em uma reunião, que contou com a participação do prefeito Osmar Moreira, empresários e representantes de entidades.

O Prefeito e a Primeira Dama Nair Valentim acompanharam as ideias colocadas por cada um dos presentes e fizeram sugestões de como todo o procedimento deve ser levado adiante. Na ocasião ficou determinada a realização do 1º Leilão da APAE, ideia que consiste em mobilizar a população e com a realização deste evento, para angariar fundos para a realização do projeto em Paranaíta.

Esta iniciativa faz parte de uma ação conjunta da Gestão Municipal através de todas as Secretarias Municipais, Câmara de Vereadores e demais colaboradores. O Projeto conta com Diretoria Executiva, Conselhos Fiscal e Administrativo já formados, além de Comissão Organizadora para eventos em prol a causa e todos os trâmites legais já estão em andamento com CNPJ em fase final.

Todos são unanimes em afirmar que o Município carece deste Órgão, que ampara e presta atendimento personalizado aos portadores de necessidades especiais, tratando cada um dentro de suas necessidades específicas, garantindo inclusão social, qualidade de vida, além de ofertar um atendimento educacional especializado.

Segundo levantamento realizado nas Escolas Municipais e Estaduais e público assistido pela Assistência Social, hoje o Município de Paranaíta conta com aproximadamente 90 pessoas excepcionais (entre crianças em idade escolar, adultos e idosos). Portanto a construção de uma estrutura que dê suporte e atenda esta demanda fará grande diferença na vida destas famílias.

Participaram da reunião, Prefeito Osmar e Primeira Dama Nair, Secretária Andressa Oliveira (Educação), a Presidente Juniana Chagas (da Comissão Provisória), Vereadora Soninha Berlanda, Tânia Portugal (Coordenadora Geral da SMAS), José Pereira Luz (Presidente do SISPMUP).

