Cidade 15/03/2022 18:18 Reestruturação da unidade de Sinop garante agilidade na atuação do Corpo de Bombeiros Além da construção do novo prédio, a unidade também ganhou reforço com a chegada de novas viaturas A nova unidade do 3º Comando Regional do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, na cidade de Sinop, distante 503 km de Cuiabá, possui moderna instalação e é o primeiro quartel do Estado com estrutura modular de contêiner. Além da construção do novo prédio, a unidade também ganhou reforço com a chegada de novas viaturas. A reestruturação da unidade vai melhorar a qualidade de trabalho e atuação dos militares nas diversas missões de combate ao fogo, além dos atendimentos à sociedade nas ocorrências de urgência e emergência. A estrutura sustentável, entregue na quinta-feira (10.03), gerou economicidade aos cofres públicos com os custos da obra, além de eficiente pela rapidez na finalização da construção, que durou apenas sete meses. O investimento total da obra foi de R$ 591 mil, resultado da parceria entre Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), Prefeitura de Sinop, Ministério Público e Conselho de Segurança Pública, união que deu mais celeridade ao projeto. O comandante-geral da corporação, coronel Alessandro Borges, destacou que a entrega desta nova unidade assegura a operacionalidade das ações nos diversos atendimentos. “Estamos materializando o resultado dos grandes investimentos na corporação, como essa entrega que realizamos aqui e as demais em todo o Estado de Mato Grosso. Isso é importante, pois aumenta a nossa capacidade de atendimento às demandas da sociedade”, declarou o coronel. Para construção da estrutura, dentro do terreno de 5 m², foram usadas quatros peças de contêiner, que se transformou em um prédio de 200 m², com salas administrativas, sala de convivência, copa, cozinha, três alojamentos, vestiários, sala de almoxarifado e banheiros. Além disso, a parte externa foi totalmente murada e possui garagem coberta para o estacionamento da frota de viaturas. No canteiro de obras, todo o processo de trabalho foi executado pela equipe de militares dos bombeiros. Ação social também foi marca deste projeto com a ressocialização de reeducandos que foram inseridos na ação durante construção da unidade. Novas viaturas A nova unidade também ganhou o reforço com a chegada de novas viaturas para o trabalho das guarnições nos atendimentos das ocorrências de urgência e emergência. Foram entregues quatro carros, sendo que três são do tipo unidade resgate do tipo ambulância (viaturas utilizadas no transporte de vítimas em atendimento pré-hospitalar. Além disso, foi entregue um caminhão modelo auto tanque comprados com recursos de R$ 10 milhões do Governo de Mato Grosso, por meio do Programa Mais MT. Conforme plano de ação, as unidades estão sendo entregues nos Quartéis dos municípios para reforçar o trabalho das equipes no combate aos incêndios nos biomas Amazônia, Cerrado e Pantanal, durante o intenso período de estiagem em 2022. O veículo zero quilômetro conta com recurso tecnológico de combate aos incêndios, bomba que permite o rápido enchimento do tanque, com capacidade para armazenar e transportar 10 mil litros d’água, em apenas 30 minutos. Além disso, possui tração 4x4, que garante força para que o veículo tenha excelente desempenho em solo irregular, podendo chegar em locais de difícil acesso. Outro importante recurso é o canhão para o lançamento d´água diretamente nas chamas mais distantes. Serviço A nova unidade do Comando Regional Bombeiro Militar III – 1° CIA/4°, fica na Av. Das Figueiras, S/N, no bairro Jardim Europa, Sinop-MT

Voltar + Cidade