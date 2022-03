Cidade 28/03/2022 16:31 Com destinação, projeto social de Sorriso vai promover cursos para pessoas em situação de rua Uma destinação de aproximadamente R$ 52 mil vai ajudar pessoas em situação de rua da região de Sorriso a encontrar uma profissão. Trata-se da ação social ‘Mão na Massa’, promovida pelo Centro de Acolhimento Porto Seguro. Em 11 de março, a entidade teve o projeto aprovado pelo Comitê Gestor de Ações Afirmativas. Serão adquiridos equipamentos para oferecer cursos de metalurgia, marcenaria e horticultura. Segundo a coordenadora do projeto, Ana Paula Krasnievicz, a destinação vai possibilitar a realização de oficinas de trabalho para ajudar pessoas em situação de rua a entrar no mercado de trabalho. O Centro de Acolhimento dá assistência hoje a cerca de 20 pessoas em situação de vulnerabilidade, oferecendo moradia, alimentação, lazer e profissionalização. “Acreditamos que com oportunidade e capacitação o morador de rua pode retomar a sua vida de forma digna, se sentindo útil e acolhido pela sociedade”, explica Ana Paula. Segundo a coordenadora, o objetivo é devolver a dignidade, autoestima, restabelecer vínculos familiares e reinserir as pessoas na sociedade. “Quero muito agradecer a confiança da Justiça do Trabalho e MPT no nosso projeto. Vai ajudar no cumprimento do que diz nossa Constituição Federal, que fala de direitos sociais a todos os cidadãos”, afirma. O Comitê Gestor de Ações Afirmativas é formado pela Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso. Ele reverte, a projetos sociais, valores de condenações e acordos por dano moral coletivo, bem como de multas a empresas que descumprem a legislação trabalhista. O foco é direcionar os recursos em benefício da própria comunidade lesada pelo desrespeito à legislação. Outro projetos Durante a segunda reunião de 2022 do Comitê, realizada neste mês de março, também foram aprovadas destinações de recursos para outros dois projetos que já haviam sido contemplados anteriormente. De autoria da Secretaria de Assistência Social de Diamantino, o projeto denominado ‘Meu Filho, Minha Vida’ vai receber mais de R$ 3,5 mil. A ação visa atender gestantes em situação de vulnerabilidade social com um kit enxoval. A Comunidade Alma Missionária, em Cuiabá, também receberá mais R$ 65,7 mil para os projetos sociais em benefício de famílias carentes da capital.

