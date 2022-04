Cidade 07/04/2022 11:21 Sorriso promove etapa estadual de natação neste final de semana Foto: Divulgação Abrindo a temporada 2022, Sorriso sedia neste sábado e domingo (09 e 10) a 1ª etapa do Campeonato Estadual de Natação. A competição é uma promoção da Federação Mato-grossense de Natação (FMTN), em parceria com a Prefeitura de Sorriso, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), com apoio da Equipe Sorriso de Natação. Nove clubes confirmaram participação no evento: Aquário/Goiânia Fitness; Brasil Dourado; Colégio La Salle LRV; Equipe Nós Podemos/Lucas do Rio Verde; Tean Rech/Aspanat Equipe Sorriso de Natação; Escola Nova Dinâmica/Sorriso; Hame Esportes Aquáticos Golfinho; Natação Sapezal; e Pica Pau Sports Sinop, totalizando 262 atletas participantes. Sorriso estará representado por 65 atletas, nas categorias de mirim a sênior. As provas serão disputadas na piscina do Colégio Mario Spinelli no sábado (9) e no domingo (10) na Escola Brasil Dourado. Os índices obtidos são validos para as competições nacionais. “Estaremos sediando esta primeira etapa do ano do estadual de natação e a Semel está dando todo o suporte na organização do evento, que reunirá nadadores de vários clubes do Estado”, diz o secretário da pasta, Júnior Brandão.

Veja também sobre Natação Sorriso temporada 2022 Federação Colégio Mario Spinelli Voltar + Cidade