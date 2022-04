Cidade 20/04/2022 08:45 Nortão Online Prefeitura de Colíder abre processo seletivo para contratação em diversas funções com mais de 150 vagas A prefeitura de Colíder divulgou hoje o edital do Processo Seletivo Simplificado N º 001/2022, com vagas para diversas funções na gestão municipal. As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado, visa recrutamento e seleção para provimento de vagas da Estrutura Administrativa, mediante as condições. As vagas oferecidas são para Auxiliar de Serviços Gerais - Salário de R$ 1.596,00 Agente Administrativo - R$ 1.837,28 Agente de Combate a Endemias - R$ 2.041,50 Eletricista de Iluminação Pública - R$ 2.175,73 Eletricista de Veículos -R$ 1.933,99 Inspetor Sanitário - R$ 1.611,65 Operador De Motoniveladora -R$ 2.981,58 Operador De Escavadeira Hidráulica - R$ 2.820,41 Operador de Pá Carregadeira - R$ 2.820,41 Operador de Retroescavadeira - R$ 2.578,64 Operador De Máquinas - R$ 2.578,64 Pedreiro - R$ 1.837,28 Motorista - R$ 1.933,99 Mecânico Maq. Pesadas - R$ 2.659,23 Acesse AQUI e confira o edital.

