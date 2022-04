Cidade 23/04/2022 07:01 Prefeitura inicia recuperação de vias sem asfalto em bairros de Nova Monte Verde Foto: Divulgação A proposta de não diferenciar a zona rural do perímetro urbano, quando o assunto é serviço público, está sendo levada muito a sério em Nova Monte Verde e esta semana, por determinação do prefeito Edemilson Marino, a Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, iniciou a restauração das principais vias sem asfalto nos bairros, conforme havia sido planejado pela administração. “Os destaques estão voltados para as ações de patrolamento com colocação de material em diversos pontos que foram prejudicados em função da intensidade das chuvas. A execução desta importante ação visa melhorar ainda mais o acesso às vias facilitando o deslocamento dos moradores”, afirmou o secretário Devanir dos Santos. O secretário explicou que em períodos de chuva é natural que alguns pontos sejam danificados gerando problemas como buracos, por isso, é fundamental que haja planejamento para a execução da restauração. “É com esse foco que o governo municipal está desenvolvendo todas as ações necessárias para garantir que a população tenha vias em plenas condições de trafegabilidade e melhores condições de acesso dos moradores”, afirmou o secretário. O prefeito Edemilson Marino ressaltou a importância do planejamento para a eficiência do serviço e da solução dos problemas. "Essas ações têm que ser planejadas e como começou a estiagem este é o momento de fazer esta manutenção para mantermos as vias em boas condições por um período maior”, frisou o Prefeito.

