Cidade 25/04/2022 11:11 Deputados federais visitam cooperativa de garimpeiros em Aripuanã Nesta sexta (22.04), os deputados federais Neri Geller e Juarez Costa, e o deputado estadual Paulo Araújo visitaram a sede da Cooperativa de Mineradores e Garimpeiros da Região de Aripuanã (Coopemiga) para conhecer a estrutura e a forma de atuação da entidade, que foi criada em 2020 e conta com mais de 1.800 cooperados. Os parlamentares, que cumpriram várias agendas no município de Aripuanã, foram acompanhados pela prefeita, Seluir Peixer, e recebidos pela diretora administrativa da cooperativa, Andreia Cristina de Souza, e a contadora Marta Lelis. Também participaram da visita o presidente da Câmara Municipal, Professor Luiz Leandro, a secretária de governo da cidade, Graça Teixeira, e os vereadores Caixeta, Sinéia da Galáxia e Professor Luciano. “É muito gratificante receber representantes federais, do estado e do município em nossa cooperativa, principalmente o Neri Geller, e o vereador Caixeta, que contribuíram muito para legalizar a cooperativa. Hoje, a Coopemiga tem um papel muito importante para a geração de emprego e renda dos trabalhadores e para a economia regional”, afirma o presidente da Coopemiga, Antônio Vieira da Silva. Para o parlamentar federal, conhecer de perto a cooperativa é uma grande satisfação. “Estamos colhendo os frutos das contribuições que demos no passado. É muito importante constatar pessoalmente que conseguimos contribuir para um trabalho que vem obtendo tantos resultados positivos”, destaca Geller. Na oportunidade, o deputado também agradeceu ao advogado Irajá Lacerda, ex-chefe de Gabinete do senador Carlos Fávaro, por participar da organização da cooperativa, que possibilitou a legalização do trabalho dos garimpeiros cooperados. Criada por meio de um acordo inédito firmado com a Companhia Mato-grossense de Mineração (Metamat), a mineradora Nexa e a Agência Nacional de Mineração (ANM), a Coopemiga recebeu, da Nexa, uma cessão parcial de uso de subsolo de uma área de 516 hectares. Hoje, muito cooperados e suas famílias moram na Vila Garimpeira, com acesso à energia elétrica, comércio, internet e transporte escolar. “Nos tornamos exemplos de cooperativismo pelo modelo de trabalho e organização. Conseguimos, por meio da cooperativa, dar dignidade aos cooperados, que hoje são donos do próprio negócio”, destaca o presidente da entidade.

