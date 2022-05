As conquistas da gestão do prefeito Edemilson Marino têm feito a diferença para a população isso mostra que o gestor e sua equipe estão levando muito a sério o compromisso assumido no início da gestão de promover o desenvolvimento de Nova Monte Verde com responsabilidade.

A conquista mais recente é a aprovação do projeto no Programa MT Iluminado junto a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT). Nova Monte Verde foi um dos 136 municípios que responderam formalmente ao chamado de adesão ao Programa e é o primeiro a conseguir a aprovação do projeto, resultado de muito empenho do prefeito Edemilson Marino que vai resultar num investimento de R$ 492.618,54 em luminárias de LED para substituir as lâmpadas tradicionalmente instaladas em todo o perímetro urbano, por meio de Termo de Convênio com a SINFRA. Caberá à Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde o transporte e o serviço de substituição das luminárias tradicionais pelas luminárias de LED.

Conforme a SINFRA, o Governo de Mato Grosso vai investir R$ 157 milhões na modernização do parque de iluminação pública do Estado, com a aquisição de 385.489 luminárias de LED.

Agora, o próximo passo da Prefeitura de Nova Monte Verde será a formalização do convênio para a retirada do primeiro lote de luminárias.

As luminárias de LED adquiridas pelo Governo do Estado vêm com tomada para acendimento automático no período noturno, corpo em liga de alumínio injetado de alta pressão, pintura eletrostática resistente à corrosão e garantia de qualidade total mínima de cinco anos, para todo o conjunto. A tecnologia LED é o que há de mais moderno em iluminação atualmente. As lâmpadas de LED são mais econômicas e duráveis do que as lâmpadas de vapor, geralmente usadas em ruas e avenidas.

O prefeito Edemilson Marino ressalta que o objetivo é modernizar o parque de iluminação pública do município e melhorar a qualidade de vida da população.