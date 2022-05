A Vara do Trabalho de Colíder autorizou a destinação de R$ 154.3 mil para quatro projetos sociais da região. Os valores são provenientes de contas judiciais de processos ajuizados pelo Ministério Público do Trabalho e foram aprovados em reunião do Comitê Gestor Regional de Ações Afirmativas local.



O projeto Bombeiro do Futuro recebeu R$35,3 mil para desenvolver atividades pedagógicas com crianças e adolescentes de 8 a 14 anos. Eles vão aprender sobre atendimento pré-hospitalar, noções de combate a incêndio, salvamento em altura, salvamento aquático, cidadania e civismo.



Para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Colíder foram destinados R$32,3 mil. Com os recursos, a instituição vai adquirir equipamentos para implantar o método ‘PediaSuit’, que visa promover avanço no quadro motor em curto espaço de tempo.



As deliberações do Comitê também contemplaram o projeto Menor Aprendiz realizado pela Associação Comercial e Industrial e Secretaria de Indústria e Comércio de Colíder. Serão R$54,3 mil para um curso de auxiliar administrativo focado na capacitação profissional de jovens entre 14 e 16 anos.



Os idosos atendidos pela Casa do Peregrino, também foram contemplados com uma destinação de R$ 32,3 que vai garantir mais qualidade de vida para todos que atuam e são atendidos pela instituição. Serão adquiridos equipamentos de ar condicionado para o quartos dos acamados, salas de reunião e escritório. Além de uma câmara fria para armazenamento adequado dos alimentos oferecido na alimentação dos idosos e plantonistas.