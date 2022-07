O Centro de Atendimento Empresarial - CAE, através do Agente de Desenvolvimento Local, Adão Licieski, proporcionou à Empresaria NADIA APARECIDA DE ALMEIDA MOREIRA, que mora a 32 anos em Paranaíta, agora a empresária passa a ser Prestador de Serviços, no ramo de Transportes de Cargas. Com a abertura de sua Firma, tornou-se, o 1º MEI Caminhoneiro Mulher no Ramo de Transporte Autônomo de Cargas do Município de Paranaíta - MT, podendo faturar até R$ 251.600 por ano, uma média de R$ 20.960 por mês e contribuindo com o INSS o valor de 12% do salário mínimo.

Importante destacar que mantendo sua contribuições em dia terá todo os benefícios do INSS.

A abertura da referida empresa aconteceu, neste dia 08 de Julho de 2022, oportunidade que o ADL, Licieski fez a entrega de toda a Documentação a Caminhoneira Nádia.

O CAE – Centro de Atendimento Empresarial e a Secretaria de Indústria e Comércio da Prefeitura de Paranaíta, vem apoiando sempre e tem realizado o Sonho de Pessoas a formalizar as suas empresas, saindo assim da informalidade e contribuindo com a geração de rendas em Paranaíta.