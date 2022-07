Nova Monte Verde zerou a fila de espera de 2015 a 2021 para os exames de mamografia e Papanicolau. Os atendimentos aconteceram nos dias 12, 13 e 14 de julho como resultado do esforço da gestão municipal junto ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Alto Tapajós (CISRAT), para trazer até o município a unidade móvel do Hospital de Amor de Barretos. Nesses três dias foram realizados 139 exames de mamografia e 89 coletas para exames preventivos do câncer do colo do útero.

Visando garantir um atendimento de qualidade e mais humanizado no próprio município, a gestão do Prefeito Edemilson Marino dos Santos fará mensalmente durante doze meses o repasse para o CISRAT como forma de subsidiar os atendimentos realizados pela Carreta do Hospital de Amor. Neste período serão realizados 60 exames, sendo 30 de mamografia e 30 de Papanicolau.

A Secretaria Municipal de Saúde informou também que está pactuado a realização de coleta de material para biopsia caso seja necessário. Se houver encaminhamentos para atendimento especializado em Sinop a prefeitura será responsável pelo transporte de cada paciente.

A prevenção à Saúde da Mulher faz parte de um projeto desenvolvido nos seis municípios que fazem parte do Consórcio Intermunicipal de Saúde. O objetivo é assegurar que mulheres de 50 a 69 anos tenham acesso gratuito a exame de mamografia sem ter que se deslocar para outros centros médicos. A ação também contempla mulheres de 25 a 64 anos com o exame preventivo gratuito para diagnóstico do câncer do colo do útero.

Para a gestão o atendimento realizado por uma equipe médica do Hospital de Amor de Barretos, que é referência latino-americana em oncologia, é um avanço importante para Nova Monte Verde e demonstra o compromisso de investir em atendimento de saúde de qualidade para a população.

"Aumentamos os nossos valores de repasse em per capta para o consórcio e isso deu condições para que a gente pudesse pactuar junto ao Hospital de Amor mais essa ação de atendimento especializado em oncologia. Isso também é possível graças ao apoio de parlamentares que têm destinado recursos na área da saúde e isso tem dado condições para fazermos mais exames e mais atendimentos nessa área, que é muito importante para o nosso povo. Vamos continuar investindo fortemente para que a saúde do município continue melhorando ainda mais", assegurou o Prefeito.