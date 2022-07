A BR-163, entre Sinop (MT) e os acessos aos portos em Miritituba (PA), vive um período de mudanças, com diversas obras de recuperação do asfalto desenvolvidas pela Via Brasil BR-163, empresa do Grupo Conasa. Buscando oferecer maior previsibilidade aos usuários, além de garantir mais segurança para trabalhadores e motoristas, a concessionária divulgará, às segundas-feiras, o boletim semanal de intervenções na rodovia.

Nesta edição, a empresa informa que de 23 julho a 5 de agosto, as obras de recuperação do asfalto serão realizadas entre Matupá e Peixoto de Azevedo, do km 1048 ao 1033, no sentido Pará, e do km 1021 ao 1009, nos dois sentidos.

Para execução das obras com segurança e no menor tempo possível, é necessário adoção do sistema pare-e-siga, pelo qual o tráfego é liberado de tempos em tempos, uma vez por sentido. Assim, é importante que os usuários programem suas viagens e saiam com mais antecedência.

A concessionária ressalta que tem se esforçado para reduzir ao máximo os reflexos sobre os motoristas. O modelo de trabalho adotado visa garantir mais agilidade, maior produtividade e segurança tanto aos usuários quanto aos colaboradores que atuam nas obras.