Nos dias 26, 27 e 28 de julho, o Sebrae, com apoio de parceiros, realiza, em Brasília (DF), o “Transformar Juntos”, evento une o Fomenta e o Brasil Mais Simples. Iniciativas referências quando o assunto é aumentar a participação de micro e pequenas empresas nas compras públicas e desburocratizar o ambiente de negócios.

A ideia em juntar os dois eventos é proporcionar a expansão do debate e a inclusão de novas pautas, como inovação, liderança, atuação em rede, tecnologias aplicadas na gestão pública – definindo novas políticas e estratégias de atuação para o ambiente dos pequenos negócios. Na tarde desta quinta-feira, dia 28, o prefeito de Guarantã do Norte, Érico Stevan Gonçalves, ocupou o palco principal de evento como palestrante, para falar acerca da experiência e trabalho realizado no município nos últimos anos.

É que há exatos um mês o prefeito de Guarantã do Norte foi vencedor no Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor (PSPE), que aconteceu também em Brasília. No PSPE, Guarantã do Norte que faz parte do programa Cidade Empreendedora, foi vencedora com o projeto “Empreende Guarantã” na categoria Compras Governamentais, um dos painéis apresentado e discutido no evento.

Já no ‘Transformar Juntos’, Érico Stevan, foi um dos palestrantes da tarde de quinta-feira, dia 28, no painel Como Pensar a Jornada da Simplificação para Todos. Durante o evento, o prefeito destacou as transformações no município por meio do Programa Cidade Empreendedora.

“Nós abraçamos o pequeno empreendedor e agricultor. Tudo o que fizemos de melhoria, como o Projeto Empreende Guarantã teve o acompanhamento e a validação do Sebrae. É visível a mudança do que era antes e como é hoje com a chegada do Cidade Empreendedora em Guarantã do Norte,” destacou Gonçalves na ocasião da premiação.

Além do prefeito de Guarantã do Norte, Érico Stevan Gonçalves, participaram também do painel Como Pensar a Jornada da Simplificação para Todos Jeferson Scheibler (Head de Inovação e Assessor da Diretoria Comercial, de Inovação e Relacionamento na Corsan), Desmond Ng (Chefe de Missão, Embaixada Singapura). O painel contou ainda com a participação especial de Don Peppers e mediação: Mirian Schmitt (Sócia na PRG Brasil).

O Transformar Juntos visa estimular a participação de micro e pequenas empresas nas compras do setor público. Durante o encontro, gestores públicos e empresários de todo o país terão a oportunidade de se conectarem aos principais parceiros das iniciativas públicas e privadas. O evento acontece com transmissão on-line https://transformarjuntos2022.com.br/ para todo o país.