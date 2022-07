Paranaíta assim como em todos os Municípios do País teve recentemente a abertura de inscrições para os novos recenseadores do IBGE, processo no qual tivemos 08 pessoas participando do treinamento, os quais seguiram todos os pré-requisitos estabelecidos pela instituição para atuar na coleta de dados. Conforme explica Adriele Georg de Alcântara (Agente Censitário Municipal, Chefe do Posto de Coleta de Paranaíta), todos os selecionados foram bem na avaliação de aprendizagem, e esta semana já foi dado início a contratação destes recenseadores.

“Nós contaremos com uma equipe jovem que está bem entusiasmada e tem muito a contribuir com este trabalho, acredito que todos irão favorecer muito o Município de Paranaíta, queremos uma coleta bastante transparente e vamos buscar conseguir alcançar nossa meta que é visitar todos os domicílios.” Explica Adriele.

A Gestão municipal se dispôs a contribuir em parceria com a equipe do Censo, como forma de viabilizar que o trabalho alcance o maior percentual possível em todo território paranaitense. “O Prefeito Osmar Moreira solicitou que seja dada total empenho para que possamos alcançar 100% da coleta de dados, sabemos que os registros se encontram muito defasados, e o Censo tem papel de fundamental importância, pois o Município sofre com essa falta de dados tanto para captação de recursos bem como saber onde é preciso investir, seja nos quesitos de saúde, educação, empregabilidade, enfim, é um pedido do Executivo que possamos atender 100% na coleta, e uma das grandes preocupações é na área rural, sabemos que 80% da população está fixada nesta área, onde o Gestão municipal nos dará todo o apoio logístico para a cobertura completa destes locais.”

Ainda conforme a responsável pelo Censo em Paranaíta, o IBGE quer ofertar um trabalho transparente e necessita que a população colabore com a equipe que estará desenvolvendo este trabalho, os cidadãos e seus familiares são de fundamental importância para sucesso deste Censo 2022. “É muito importante que cada um contribua respondendo os questionários e dando atenção aos recenseadores, pois é importante a coleta desses dados não só para o Município de Paranaíta, mas para todo o Brasil, e a participação de cada pessoa é muito importante para todos nós.” Concluiu Adriele.