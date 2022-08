O tradicional Festival de Praia de Tesouro promete movimentar o município no mês que vem. Nos dias 18 a 21 deste ano será realizada a 20ª edição do Festival de Praia, considerado o Maior Festival de Praia da região Sudeste de Mato Grosso o evento contará com três shows nacionais, sendo eles, Israel Novaes na sexta-feira (19) às 21h00, João Bosco e Gabriel no sábado (20) às 22h00, e a banda Timbalada diretamente da Bahia e que se apresentará pela primeira vez no Estado de Mato Grosso, especialmente no festival de praia de Tesouro, no sábado à tarde, às 16h00.

Serão quatro dias de festa com shows ao vivo todos os dias. Foram contratadas 16 atrações entre regionais e nacionais. Os horários das apresentações serão divulgados nas redes sociais institucionais, no instagram pelo endereço @preftesouro, e no facebook na Página Prefeitura de Tesouro.

A realização do festival de praia de Tesouro é da Prefeitura Municipal por meio das Secretarias Municipais de Turismo, e de Cultura, Esporte e Lazer, e tem como parceiro o Governo de Mato Grosso por meio da Secretaria de Estado de Cultura. São esperadas cerca de 25 mil pessoas durante o evento nos quatro dias de festa, e todo o circuito do festival será montado na área da praia em Tesouro, a beira do Rio das Garças.

“Esse é o primeiro festival de praia que será realizado após a inauguração do asfalto da MT 110, de Guiratinga a Tesouro. Então, as pessoas que querem conhecer e se divertir no nosso festival podem vir sem medo, que o acesso está ótimo. Agora quem vem de Rondonópolis, em uma hora e meia chega ao nosso município, ” disse o Prefeito Isaack Castelo Branco.

As inscrições para as duas áreas de camping que estão sendo disponibilizadas totalmente de graça para a população que vem acampar, com banheiros químicos e chuveiros ainda estão abertas, e quem tem interesse pode entrar em contato pelo telefone: 66 99911 6772 – Arleny.

A Secretária Municipal de Turismo, Arleny Mangabeira lembra que a partir desta edição não será permitida a entrada de caixas térmicas com bebidas pelo público presente e que os barraqueiros estarão preparados para atender a todos com excelência.