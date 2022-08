Um dos maiores, mais antigos e bem sucedidos grupos musicais do Brasil, o Trio Parada Dura, se apresenta em Marcelândia neste domingo (07/08). Os sertanejos encerram os quatro dias de atrações com entrada gratuita na Expolândia, realizada no Parque de Exposições do Município.

Outras cinco atrações musicais compõem a programação, entre quinta e domingo (04, 05, 06 e 07 de agosto), que ainda terá rodeio, parque de diversões e praça de alimentação.

No comando dos rodeios os locutores Renato Vieira, Marcio Alexandre e Pena Branca, o comentarista Paulinho Sipow e o diretor de rodeio Marcos Silva. Na arena, as atrações ainda ficam por conta do Palhaço Estrelinha, Palhaço Sorvetin de Nova Xavantina e o Fofão Show Rodeio.

A iniciativa de acesso à cultura popular, compõe o Circuito Cultural Evento Legal, que é realizado pela Central das Pequenas Organizações do Estado de Mato Grosso (CORDEMATO), e no caso da Expolândia, organizado pela FSR Produções e Eventos, e ainda conta com o apoio institucional da Prefeitura e Câmara Municipal de Marcelândia, e da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

Confira abaixo a programação complet

Quinta-feira (04/08)

Karol Kailler

Sexta-feira (05/08)

João de Souza & Bonifácio

Pedro Henrique

Sábado (06/08)

Diego Franco e Rafael

Jhoe Maia

Domingo (07/08)

Trio Parada Dura