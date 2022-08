A Comarca de Colíder (a 650 km ao norte de Cuiabá) divulgou o Edital Nº 05/2022-CA, que informa o resultado final do processo seletivo para credenciamento de pessoas físicas na área de Serviço Social. O documento, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 11 de agosto, está assinado pelo juiz Maurício Alexandre Ribeiro, diretor do Foro.

Conforme está expresso no documento, o(a) candidato(a) que pretender interpor recurso deverá apresenta-lo no prazo de dois dias, contados a partir da publicação do Edital Nº 05/2022-CA.