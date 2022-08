O Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso (Coren-MT) vem a público repudiar a atitude da Prefeitura de Barra do Garças de tentar censurar o desagravo público realizado no dia 5 de agosto, em defesa de duas servidoras públicas, enfermeiras, que foram ofendidas no exercício da profissão.

A Prefeitura em questão havia autorizado o uso do anfiteatro para a realização do desagravo público em 5 de agosto, com assinatura do termo de cessão e todos os devidos trâmites realizados.

No entanto, na tarde de 4 de agosto a secretária da Prefeitura entrou em contato para proibir a cessão, afirmando que os profissionais da enfermagem não poderiam mais utilizar o local e se tentassem usar o anfiteatro encontrariam as portas fechadas. O motivo alegado foi impedimento jurídico, porém, apesar da solicitação de formalização desse impedimento, nenhum documento foi enviado.

Ocorre que a cessão do espaço foi realizada com antecedência e formalizada por meio de documento oficial, tendo a Prefeitura ciência da sessão que ali ocorreria, em defesa das enfermeiras Carla Roberta Silva Souza Antonio e Miúca Rodrigues de Melo Carvalho e em desfavor do médico Rafael Joviano Souza de Barros, que agrediu verbalmente as trabalhadoras durante o exercício da profissão.

O Coren-MT lamenta que a Prefeitura de Barra do Garças tenha cedido às pressões externas e tenha tentado coibir um ato democrático e em defesa de duas servidoras públicas, concursadas pelo município. Também repudia a proibição da entrada dos profissionais da enfermagem no anfiteatro e o modo como a categoria foi tratada pelo Poder Público, que tentou impedir a liberdade de expressão deste Conselho.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso