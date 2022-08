uma empresa no mercado e funciona como reflexo das boas práticas desenvolvidas no ambiente de trabalho. A Águas de Sinop, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto no município, tem adotado essas características em seus mais de sete anos de existência e como resultado, recebeu recentemente o Certificado de Clima Organizacional 2022, emitido pela Fundação Instituto de Administração (FIA).

“O certificado valida o empenho da empresa em criar um ambiente de trabalho agradável para todos, permitindo a construção de equipes fortes, unidas e produtivas,”, destaca Leonardo Menna, diretor executivo da Águas de Sinop. Segundo Menna, o clima e engajamento interno permitem o alcance do grande objetivo da empresa, que é levar água tratada, coleta e tratamento de esgoto à população.

Leandro Carreira, responsável pelo setor de Recursos Humanos da concessionária, conta que, após a aplicação da pesquisa FIA Employee Experience (FEEx), com o público interno, a empresa atingiu os requisitos para conquista do certificado de Clima Organizacional. “Agora estamos concorrendo ao prêmio Lugares Incríveis para Trabalhar, realizado pela FIA e Portal Uol”, explica.

A Águas de Sinop conta atualmente com mais de 120 colaboradores e integra a Aegea Saneamento, que atende mais de 21 milhões de pessoas com serviços de água tratada e coleta e tratamento de esgoto em 153 municípios, de norte a sul do país.

A Águas de Sinop conta atualmente com mais de 120 colaboradores e integra a Aegea Saneamento, que atende mais de 21 milhões de pessoas com serviços de água tratada e coleta e tratamento de esgoto em 153 municípios, de norte a sul do país.

