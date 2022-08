A iniciativa é parte do programa Aripuanã por Elas da Nexa e as ações são em alusão ao Agosto Lilás.

Com o slogan “Aripuanã no enfrentamento à violência contra a mulher”, o Projeto Aripuanã Por Elas, uma iniciativa da Nexa e Instituto Votorantim, realiza campanha de combate à violência contra a mulher junto a Prefeitura de Aripuanã.

A iniciativa tem o objetivo de reunir esforços para conscientizar a população do município sobre a importância do combate à violência contra a mulher em todos os seus aspectos: na família, no trabalho, no meio social, entre outros. O projeto tem a parceria de diversos órgãos públicos, integrantes da Rede de Proteção às Mulheres de Aripuanã.

A programação em alusão ao Agosto Lilás está ocorrendo diretamente nas escolas do município e nas comunidades de Conselvan, Morena e Milagrosa. Junto às palestras educativas, estão sendo distribuídos panfletos com orientações sobre como perceber a violência e denunciar. As atividades seguem até o final de agosto e fazem referência à criação da Lei Maria da Penha, sancionada em 2006.

"A violência contra a mulher precisa ser enfrentada, precisamos conscientizar e engajar a comunidade quanto ao tema. O Mato Grosso, atualmente, é o quarto estado com a maior taxa de feminicídios do país. O principal objetivo das ações da campanha do Agosto Lilás é disseminar os direitos das mulheres e difundir os canais de denúncia disponíveis, pois é através da denúncia que a mulher consegue quebrar o ciclo de violência, seja ela física, moral, psicológica, patrimonial ou sexual”, afirma Maria Luiza Cassali, Analista de Gestão Social do Projeto Aripuanã.

Para Rita Schneider, secretária de Assistência Social de Aripuanã, o combate à violência é um papel de toda a sociedade “A violência contra a mulher deve ser uma batalha diária, com envolvimento dos órgãos públicos, entidades da sociedade civil e empresas. A Nexa é nossa parceira na programação do Agosto Lilás e na nossa campanha de conscientização. Ações como essas que realizamos em conjunto, auxiliam no enfrentamento desse problema em Aripuanã”, ressalta.

Sobre o programa Aripuanã por Elas: Desenvolvido pela Nexa e pelo Instituto Votorantim, a iniciativa visa o fortalecimento da rede de proteção às mulheres na cidade de Aripuanã. São realizadas ações durante todo o ano em prol dos direitos das mulheres, crianças e adolescentes. Fazem parte da rede: a Prefeitura de Aripuanã, a Polícia Militar, o Ministério Público do Estado e o Conselho Municipal de Direitos da Mulher.

SERVIÇO: Casos de violência contra a mulher podem ser denunciados nos números de telefone 180 e 08006461402. A ligação é gratuita e confidencial. O serviço funciona 24h, todos os dias.