Em sua 33ª edição o Festival da Canção de Alta Floresta – Fescaf mobilizou candidatos de todo o estado, levando ao público presente e virtual, um grande show nas noites dos dias 26, 27 e 28 de agosto.

Realizado durante o final de semana na Praça da Cultura, as apresentações trouxeram um alto nível nas categorias composições inéditas e interpretações. O resgate da cultura foi destaque com homenagens prestadas aos criadores do festival, que na década de 80 se reuniram e realizaram o primeiro Festival da Canção de Alta Floresta.

Sendo homenageado in memorian o artista Paulo Roberto Paulinho, que faleceu de câncer aos 56 anos na capital do estado na manhã do dia 13 de outubro de 2018. Donizete Aparecido Ramos, que acompanhou a homenagem via transmissão pela fanpage oficial e José Luiz Augusto Teixeira, atualmente ocupando o cargo de diretor de indústria e comércio na Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, recebeu no palco do Fescaf, o troféu honorário Renan Dimuriês.

“É muito importante nós resgatarmos aqui o Fescaf, resgatar a cultura de Alta Floresta, onde tivemos a participação de todo o estado em Alta Floresta e tendo um espetáculo desse grande nível. Acreditamos que a cada vai crescer mais, já é uma tradição, é o 33º Fescaf e com certeza nós iremos dar continuidade e fazer com que cada vez cresça mais”, apontou o prefeito Valdemar Gamba, parabenizando a equipe da secretaria de cultura e toda a gestão empenhada no desenvolvimento e realização do festival. Destacando o nível de dificuldade para os jurados e agradecendo todos presentes.

No final da terceira noite as premiações o anúncio dos ganhadores em cada categoria, embalando as torcidas presentes. Acompanhe o resultado.

Interpretação

Infanto-juvenil:

1º Lugar: Evylin Daniella Kuffel de Nova Guarita, com a música Olhos Coloridos;

2º Lugar: Dieley dos Santos Vaz de Terra Nova do Norte, com a música Abandonada;

3º Lugar: Gabriely Vitória Alves de Lima de Alta Floresta, com a música De quem é a culpa.

Adulto:

1º Lugar: Ed Rodrigues de Alta Floresta, com a música Azul da cor do mar;

2º Lugar: Trio Canto da Terra de Terra Nova do Norte, com a música Meu universo é você;

3º Lugar: Phillipe e Fabrício de Campo Novo do Parecis, com a música Circo da vida.

Composição:

Sertaneja Inédita:

1º Lugar: Trio Canto da Terra de Terra Nova do Norte, com a música Minha Terra (Mato Grosso);

2º Lugar: Phillipe e Fabrício de Campo Novo do Parecis, com a música Número privado;

3º Lugar: Loides Drucila dos Santos de Alta Floresta, com a música Estrada de chão;

4º Lugar: Luthemberg Gomes Peixoto de Cuiabá, com a música A voz do sertão;

5º Lugar: Gisele Evangelista de Carvalho de Alta Floresta, com a música Lugar abençoado.

MPB Inédita:

1º Lugar: Karoline Nunes de Souza de Cuiabá, com a música Botânica; recebendo R$ 4.500,00 e troféu;

2º Lugar: Loides Drucila dos Santos de Alta Floresta, com a música Solidão;

3º Lugar: Trio Novo Luar de Nova Guarita, com a música Nossa Inspiração;

4º Lugar: Davyd Fernando de Assis Nascimento de Campo Novo do Parecis, com a música Saudade eterna;

5º Lugar: Marcia Hypolito de Alta Floresta, com a música Quando a guerra acabar de José Olavo Barros.