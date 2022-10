A Gestão Municipal atuando sempre para melhorar o atendimento à população de Paranaíta e Região, oferta treinamento aos profissionais da Saúde que atuam na atenção básica. Secretária de Saúde Andreia Reis e sua equipe técnica sempre oportunizam aos servidores capacitações que agregam novos conhecimentos para melhor atender a população.

Nesta na última quarta-feira (05) foi realizada uma capacitação destinada ao atendimento de pacientes com hanseníase. A Secretaria Municipal de Saúde vai intensificar ações para sensibilização sobre a importância do diagnóstico da hanseníase e acompanhamento de casos da doença.

No Brasil, a hanseníase era denominada lepra até 1976, quando o antigo nome foi substituído oficialmente no país. Entre 2017 e 2021, foram confirmados 38 casos na cidade, a maior parte em pacientes na faixa etária dos 50 aos 79 anos (61%), seguido de 20 a 49 anos, com 34%. O sexo feminino foi o mais atingido com 58% dos casos e 42% no sexo masculino.