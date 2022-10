A secretaria de Infraestrutura de Colíder iniciou na semana passada a segunda etapa do projeto de iluminação pública da MT-320. As obras estão sendo realizadas partindo do ponto onde parou na primeira etapa, nas proximidades do Posto Coronel, até o parque de exposições do município.

A rodovia é um importante via de ligação entre vários municípios e a BR-163. No trecho entre Colíder e Nova Santa Helena, o tráfego é bem intenso. Por isso, a busca por melhorias para a rodovia foi encampada pelo prefeito Maninho, que buscou aprovação do projeto na Sinfra.

Além de deixar o visual da cidade mais bonito, a iluminação pública na rodovia vai melhorar o trânsito, evitando acidentes por falta de visibilidade no período da noite. A execução dos trabalhos é feita pela própria prefeitura, gerando grande economia aos cofres públicos.