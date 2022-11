O governo do Estado abriu uma licitação para contratar a empresa que fará a reforma da 20ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Alta Floresta. O investimento previsto no edital do procedimento licitatório é de R$ 1,2 milhão.

Segundo o governo do Estado, a obra é necessária para melhorar o atendimento ao usuário e oferecer maior conforto ao servidor, “sanando várias patologias encontradas na vistoria”. O governo também cita o tempo de construção do prédio e o desgaste natural por intempéries da natureza, “em resumo, péssimas condições da estrutura, colocando em risco a saúde física dos usuários e servidores”.

Na justificativa da licitação, o governo do Estado ainda ressaltou que a 20ª Ciretran está a mais de 700 quilômetros de Cuiabá, e que está “em estado de conservação insatisfatório, com previsão de execução de serviços considerados essenciais para a sua recuperação e funcionalidade. Aponta-se que a distância dificulta a prestação de serviços de manutenção nas instalações prediais das Ciretran’s desconcentradas num estado que possui dimensões continentais”.

A área que será reformada tem tamanho total de 407 metros quadrados. As propostas serão recebidas no dia 28 de novembro e a empresa que vencer a licitação terá até 360 dias para concluir a obra.