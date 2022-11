A estiagem está chegando ao fim e as chuvas começaram a cair em Alta Floresta. Este ano, o período de seca se apresentou muito mais severo do que nos anos anteriores, sem registros pluviométricos significativos durante cinco meses. A seca somada às altas temperaturas e consumo elevado de água pela população ocasionou estado de alerta para os níveis dos mananciais responsáveis pelo abastecimento do município. Foram meses intensos de trabalho para que o fornecimento se mantivesse uniforme, sem impactos para a população. O objetivo foi alcançado com sucesso.

Nesta última sexta-feira (18.11), a Águas Alta Floresta, empresa do grupo Iguá Saneamento, apresentou os resultados das ações desenvolvidas neste período ao Grupo de Estiagem. Estiveram presentes representes da Prefeitura Municipal, Secretaria de Fazenda, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Sema, Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Teles Pires e membros da sociedade.

“Apesar do índice de chuvas ser extremamente baixo e, em alguns meses igual a zero, foi possível manter a uniformidade do abastecimento graças às ações previamente planejadas. Mesmo com o consumo elevado devido às altas temperaturas, conseguimos equilibrar a demanda com a produção de água tratada, que aumentou 5,2% durante a estiagem em relação aos meses chuvosos”, enfatizou o diretor operacional da companhia, Christopher Alves.

As iniciativas executadas para o bom funcionamento do sistema de abastecimento de Alta Floresta foram desde ações de conscientização e comunicação à ampliação da capacidade de reservação, monitoramento da qualidade e consumo da água, além da contratação de caminhões-pipa para apoio às áreas mais críticas, doação de caixas d’água. No município, a companhia atuou também na ampliação da capacidade de reservação da água potável.

“Para a manutenção da nossa rede foi necessária a atuação em diferentes frentes. Concluímos todas as ações planejadas do Plano de Ações criado em conjunto com o Grupo de Estiagem, além disso a concessionária mantém ações contínuas como o monitoramento da qualidade da água e gestão de perda”, enfatizou o diretor da Águas Alta Floresta.

Durante o período mais crítico do ano, a companhia conseguiu elevar o volume de reservação do município em 36,73 %, mantendo o abastecimento sem intercorrências.

“Isso mostra que estamos no caminho certo. O nosso comitê para a estiagem foi criado no ano passado e tivemos bons resultados. Com base nisso, conseguimos aprimorar ainda mais nossos trabalhos e obtivemos números ainda melhores”, comemora Christopher.

Sobre a Águas Alta Floresta – Por meio de concessão plena com validade de 30 anos, a Águas Alta Floresta assumiu os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município em 2002. A empresa atende a cerca de 51 mil pessoas e tem como objetivo universalizar o acesso da população à água de qualidade e a coleta e tratamento de esgoto. Desde 2017, faz parte da Iguá Saneamento, companhia que está presente em 39 municípios brasileiros e que alcança 7,1 milhões de pessoas com o compromisso de ser a melhor empresa de saneamento para o Brasil.