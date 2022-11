Via Brasil BR-163, empresa do grupo Conasa, informa a programação semanal de obras de melhoria de asfalto no trecho da BR-163 e BR-230, entre Sinop (MT) e os acessos aos portos, em Miritituba (PA). A programação, divulgada às segundas-feiras, busca oferecer maior previsibilidade às viagens dos usuários.

BR-163 no Pará:

Entre Moraes de Almeida e Vila Planalto (km 441 ao km 455)

Entre a Vila Planalto e Caracol (km 506 ao km 547)

BR-230 no Pará:

Próximo a Miritituba (km 1.080 ao km 1.088)

Para execução das obras com segurança e no menor tempo possível, é necessário adoção do sistema pare-e-siga, pelo qual o tráfego é liberado de tempos em tempos, uma vez por sentido. Assim, é importante que os usuários programem suas viagens e saiam com mais antecedência. Também é fundamental respeitar a sinalização de obras e as instruções dos operadores do pare-e-siga.