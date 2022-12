Ao chegarem no local, os bombeiros verificaram se tratar de uma cobra de borracha colocada propositalmente naquele local

Moradores de Araxá, no Triângulo Mineiro, acionaram o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, após encontrarem uma serpente no portão de um dos vizinhos. O problema é que era uma cobra de borracha.

Ao chegarem lá, os bombeiros se depararam com uma suposta cobra entrelaçada entre as grades do portão. Logo, verificaram se tratar de uma serpente de borracha colocada propositalmente naquele local.

A equipe dos bombeiros recolheu o objeto e devolveu à moradora da residência, que informou que o brinquedo pertencia aos filhos dela. A solicitante não estava mais no local quando os militares chegaram.