O juiz-diretor da Comarca de Colniza, Luiz Antônio Muniz Rocha, anunciou, através do Edital 5/2022 , o nome dos advogados e advogadas que tiveram as inscrições deferidas para exercer atividade jurídica como defensores e defensoras dativas na unidade judicial.

Os defensores e defensoras dativas vão atuar em causas e audiências cíveis e criminais, de custódia e em julgamentos perante o Tribunal do Júri. O magistrado destaca no edital que as inscrições deferidas são válidas somente até que seja aberto novo edital, oportunidade em que, havendo interesse em permanecer no quadro de inscritos da unidade judiciária para atuar como dativo e dativa, o advogado e a advogada devem realizar nova inscrição.