Entrega aconteceu na tarde de ontem (19), no Auditório da Semec

O material foi entregue aos representantes das unidades escolares na tarde de ontem (19), no Auditório da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semel), e contou com a presença do prefeito Ari Lafin, acompanhado da primeira-dama e secretária de Assistência Social, Jucélia Ferro, do vice-prefeito, Gerson Bicego, da secretária de Educação e Cultura, Lúcia Drechsler, do secretário de Administração, Estevan Calvo e dos vereadores Celso Kozak e Diogo Kriguer.

O investimento total foi de R$ 670 mil de recursos próprios do Município, sendo R$ 30 mil oriundos de emenda impositiva do presidente da Câmara de Vereadores, Iago Mella.

De acordo com a gestora da pasta, o material contempla escolas, os Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis), as salas Multifuncionais no Atendimento Educacional Especializado (AEE), o Centro Municipal de Apoio e Atendimento a Inclusão da Educação Especial (Cemais) e o Programa Fortalecendo Sonhos.

“Começamos 2023 com todo esse material à disposição das escolas e Cemeis. Esses brinquedos têm intencionalidade pedagógica e serão utilizados pelas unidades escolares no desenvolvimento da coordenação motora das crianças e das habilidades na idade certa. São brinquedos de encaixa, de números, jogos pedagógicos para musicalidade, alfabeto, tudo para desenvolver as crianças desde os 06 meses de idade até a fase da alfabetização”, explicou.

O prefeito Ari parabenizou a equipe envolvida no processo e frisou a importância de investir em educação. “Com a entrega desse material conseguimos garantir que nossas crianças tenham ainda mais qualidade no ensino e resultados ainda mais satisfatórios em nossos índices educacionais”.