Nesta sexta-feira (27), a Prefeitura de Sorriso fará a entrega de dois veículos utilitários 0 km à Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas).

Um veículo Mobi 1.0, no valor de R$ 70.900,00, que foi adquirido através de emenda impositiva do vereador Maurício Gomes e será destinado ao Conselho Tutelar; e um Pulse, modelo SUV, no valor de R$ 121.500,00, também adquirido por meio de emendas de autoria dos parlamentares Zé da Pantanal e Wanderley Paulo e que irá atender a demanda da Secretaria de Assistência Social. O investimento teve ainda aporte financeiro no valor de R$ 32.400,00 de recursos próprios do Município.

O ato está marcado para as 8h, no estacionamento da Prefeitura.