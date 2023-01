Na manhã de terça-feira (24/01), o Prefeito Osmar Moreira acompanhado da Primeira Dama Nair Valentim, Secretários e Vereadores estiveram no Centro de Vocação tecnológica da Fazenda experimental do IFMT.

Ocasião em que o Prefeito Osmar, o Reitor do IFMT/MT Júlio Santos e o Diretor do IFMT Campus Alta Floresta Marcos Peixoto assinaram a ordem de serviço para construção do barracão de implementos agrícolas e manutenção de maquinários.

Este novo e importante aporte no complexo da fazenda experimental irá contribuir com projetos de aprendizagem aos estudantes na qualificação profissional nos projetos desenvolvidos no local. Para o Prefeito Osmar Moreira o momento é mais um grande passo para a estruturação do arranjo produtivo local.

“Eu sempre tive um carinho muito especial pela educação, e quando assumimos o município, atuamos no princípio de dar continuidade ao que o Ex-Prefeito Tony havia iniciado, então junto com o grupo pensamos nesse novo plano de Governo como forma de gerar sustentabilidade para Paranaíta.

Com a boa qualidade de nossas terras e o esforço de nosso povo batalhador, empresário locais querendo produzir e investir, e com a chegada da grande lavoura alcançaremos o melhor desenvolvimento de Paranaíta e Região. E tudo isto soma à tecnologia de ponta e a parceria de sucesso com o IFMT, podemos unir no âmbito educacional a formação técnica, porque precisamos preparar não somente a infraestrutura, mas também uma sociedade para o futuro”. Falou o Gestor paranaitense.

“Hoje estamos assinando a ordem de serviço da construção do barracão da oficina agrícola, esse espaço ofertará um potencial para capacitar os jovens da região na tecnologia, para que as empresas, principalmente na área da agropecuária que estão se instalado na região, não precisem buscar mão de obra fora, tais como operadores e assistência técnica, podendo tornar Paranaíta uma referência regional nesta área”. Disse o Reitor do IFMT Júlio dos Santos.

“Este ano com a volta dos professores das férias vamos reavivar o grupo do CVT, e vamos começar a produção aqui dentro da fazenda experimental, e avançar com nossas atividades. E essa parceria da Gestão do Prefeito Osmar Moreira com o IFMT irá alavancar cada vez mais na educação e qualificação profissional de todos. Agradeço, e me sinto satisfeito de estar à frente do Campus do IFMT Alta Floresta fazendo a parceria com o Município de Paranaíta”. Citou Marcos Peixoto, Diretor do Campus IFMT Alta Floresta.

“Essa obra servirá tanto para ensinar nossos alunos a fazer a operação dos maquinários, quanto para a manutenção dos mesmos, então quando alguém da propriedade contratar um dos nossos alunos para trabalhar ele estará sabendo que está contratado uma pessoa que não vai somente sentar no banco e ligar a chave, ele irá saber todo o funcionamento daquela máquina, e também irá fazer o operacional corretamente. Então só tenho a agradecer, pois esse é um projeto muito grande, além de ser um sonho do Prefeito Osmar Moreira e do IFMT que trará inúmeros benefícios para a população”. Pontuou Assis Frizon, Diretor de Ciências e Tecnologia.

“Um dia muito feliz com mais esta conquista para o Município, o Prefeito Osmar Moreira desde o início de sua Gestão estabeleceu um diálogo com a Câmara de Vereadores, que gostaria de um olhar especial para Paranaíta nesse sentido, sempre reforçando o apoio junto ao Instituto IFMT para ofertar este Centro Tecnológico para atender a população paranaitense e Região, é motivo de orgulho para todos nós fazer parte deste avanço.” Disse Jalison Cruz Presidente da Câmara de Paranaíta.

Prestigiando o momento estavam os vereadores Sonia Berlanda, Naldo Silveira, os Secretários Porfival Júnior (Administração), Taloana Garcia (Agricultura), Vanessa de Oliveira (Planejamento) Angelo Diosnel Berlanda (Indústria e Comércio), Andressa de Oliveira (Educação), e o Superintendente Regional do INCRA de Mato Grosso - André Luiz Welter.