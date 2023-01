Estão em andamento ações de fomento e incentivo ao turismo em Alta Floresta. Dentro dessas estratégias de políticas públicas está a realização do curso de birdwatiching – do inglês – observação de aves.

O curso é um convênio da Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico, através da Direção de Turismo, em cumprimento ao convênio nº 1691/2022-Processo SEDEC PRO 2022/01520.

Esse edital tem como objetivo realizar a seleção de interessados no curso de qualificação profissional, sendo prioritariamente o público alvo, guias de turismo, condutores de turismo locais, pessoas que trabalhem no trade turístico e profissionais que atendem aos grupos relacionados ao ecoturismo, ao turismo de observação de aves/birdwatching e turismo no meio rural em Alta Floresta (MT).

Com um total de 30 vagas, as inscrições serão realizadas no período de 30 de janeiro a 5 de fevereiro, por meio do link no Portal Oficial da Prefeitura Municipal de Alta Floresta, mediante o preenchimento da ficha de inscrição.

Depois de passado o período de inscrições, os selecionados serão comunicados por e-mail ou telefone. Para estar apto os interessados deverão enviar documentação pelos e-mails: [email protected] e [email protected]. Para preencher o formulário clique aqui.