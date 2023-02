O Prefeito Osmar Moreira esteve em visita a empresa de Transportes Sartori, de propriedade dos empresários Rosalina Sartori e seu filho Felipe Sartori. Atualmente os empresários estão aumentando sua frota, com a aquisição de duas caminhonetes e um ônibus 0 km, este com acessibilidade para deficientes físicos, um transporte de última geração em tecnologia que irá inovar é contribuir com mais conforto no atendimento dos clientes da empresa.

Este é um momento muito importante tanto para os empresários quanto para a cidade, o Gestor Osmar sempre tem destacado que é preciso acreditar no potencial de Paranaíta, no crescimento e desenvolvimento econômico local, somente assim iremos alavancar com investimentos no Município.

Segundo Rosalina esse era um sonho do seu marido José Sartori (In Memoriam), comprar um ônibus 0 km para compor sua frota, pois o mesmo sempre teve a paixão pelo transporte, porém nunca adquiriu um veículo direto da concessionária, somente usados, e agora a empresa conquistou com muito trabalho e dedicação. Hoje o filho Felipe e sua mãe administram a Sartori Turismo, que segue o legado do José Sartori. O Prefeito desejou sucesso em seus projetos e que nunca desistam de seus sonhos, busquem e acreditem sempre que é possível.

Na visita estavam presentes a Vereadora Soninha Berlanda, os Secretários Angelo Diosnel Berlanda, (Indústria e Comércio), Manoel Netinho (Turismo), Joirço da Silva (Transito e Segurança Pública), Ray Silva (Comunicação), Marcos Franco (Obras) e o Gerente da Cooperativa Sicredi Paranaíta, Bruno Mateus de Lima e sua equipe.