O Projeto XadrezPta surgiu de uma parceria da Prefeitura de Paranaíta e a Federação Mato-grossense de Xadrez em meados de 2022. Esse projeto teve como objetivo promover a prática do xadrez entre as crianças do nosso município.

As aulas eram ministradas na biblioteca municipal no horário de folga do Sargento PM Batista. As crianças assistiam às aulas aprendendo os movimentos das peças e regras do Jogo de xadrez.

Para não interferir no aprendizado escolar as aulas foram realizadas no contra turno. O projeto foi concluído com a entrega de 16 kits contendo jogo de peças, tabuleiro e apostila, sendo alcançado o objetivo de promover o ensino de xadrez no município distribuindo os kits para as crianças que mantiveram as frequências nas aulas.

Atualmente com apoio da Polícia Militar, Agrep, Prefeitura de Paranaíta e Federação Mato-grossense de xadrez, o projeto terá continuidade. Dessa vez como Projeto Xeque Mate na Violência, o instrutor de Xadrez, Sargento PM, Batista ministrará aulas como coordenador pedagógico do Grêmio da Polícia Militar de Paranaíta.

As aulas serão ministradas com o policial devidamente fardado, representando o AGREP/ PMMT para além de ensinar as crianças o jogo de xadrez, promover uma maior aproximação da polícia militar com essas crianças e ensinar valores que serão úteis não só nesta fase de adolescência, mas com certeza em todas as fases da vida.

O Sargento Batista destaca que o xadrez é uma potente ferramenta educacional, que desenvolve habilidades e desenvolvimento intelectual como; percepção, a memória e o raciocínio que fazem parte do essencial à vida escolar.

Em 1 de Março de 2023 será iniciado o novo projeto na escola J.K, o Xeque Mate na Violência, o Projeto Xadrez Pta foi concluído com sucesso em 2022.