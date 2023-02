O Curso é uma iniciativa da Prefeitura de Paranaíta com parceria do SEBRAE, é gratuito com aulas teóricas e práticas no período noturno, das às 18h00 às 22h00 e teve cerca de 25 inscritos. A Aula inaugural aconteceu na noite desta segunda feira, 13 de Fevereiro com a presença do Prefeito Osmar Moreira, vereadores; Soninha e Naldo, Renata, Analista do SEBRAE, secretários; Angelo Diosnel Berlanda (Indústria e Comércio), Ray Silva (Comunicação) e Agente de Desenvolvimento, Adão Licieski.



O curso assentador de cerâmica e porcelanato tem objetivo de formar grandes profissionais na área. O Prefeito Osmar Destacou que o município vem investindo em capacitação profissional da população para facilitar a inserção do mercado de trabalho.