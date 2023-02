As secretarias de Infraestrutura e Saúde de uniram na luta contra o mosquito da dengue. Na manhã desta quarta-feira (22) foi deflagrado o mutirão de limpeza no bairro Celídio Marques. O objetivo é recolher todo tipo de entulho que possa acumular água e servir de criadouro para o mosquito Aedes Aegypti.

A equipe da secretaria de Infraestrutura, coordenada pelo secretário Robério Cavalcante, deu início à retirada de entulhos e lixos em geral. “Por determinação do prefeito Maninho, estamos iniciando esse trabalho na zona urbana. Estaremos fazendo uma limpeza geral em todos os bairros. Vamos fazer varrição, retirada de entulhos, limpeza das bocas de lobo e pintura de meio-fio”, explicou.

Segundo ele, todos os bairros serão atendidos no mesmo padrão do que está sendo feito no Celídio Marques, ao longo dos próximos 60 dias. O próximo bairro será o Jardim Everest. “Neste momento, estamos focados no combate à dengue, na limpeza das ruas. Então a poda de árvores não entra no nosso trabalho”, avisou. Os moradores podem deixar os entulhos na calçada. As agentes de endemias estarão avisando nas casas, o período que será realizada a coleta dos entulhos em cada bairro.

Crizeide Costa Silva, da Vigilância em Saúde, ressaltou que é muito importante ter a colaboração da população para que faça a limpeza do seu quintal e coloque para fora, durante o mutirão, todo tipo de lixo e entulho que possa acumular água.

“Só pedimos para a população não fazer poda de árvores agora, porque neste momento o intuito é recolher o lixo que acumule água”, ressaltou.