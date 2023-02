A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), oferece o Serviço de Inspeção Municipal (SIM), que é um registro concedido aos estabelecimentos que se adequam às normas e leis vigentes, assegurando ao consumidor a qualidade e a segurança do alimento de origem animal. O SIM traz benefícios, gerando oportunidades e fortalecimento da economia, pois os produtos de origem animal podem ser comercializados dentro do município, aumentando a circulação do dinheiro na cidade. As empresas que pretendem fazer manipulação de alimentos devem solicitar o serviço a Sedec.

São atribuições do S.I.M. atividades como: inspecionar e fiscalizar as instalações dos estabelecimentos que beneficiam ou processam produtos de origem animal, assim como os seus produtos; realizar o registro sanitário dos estabelecimentos de produtos de origem animal e seus produtos; proceder a coleta de amostras de água de abastecimento, matérias-primas, ingredientes e produtos para análises fiscais; notificar, emitir auto de infração, apreender produtos, suspender, interditar ou embargar estabelecimentos, cassar registro de estabelecimentos e produtos; levantar suspensão ou interdição de estabelecimentos e realizar ações de combate a clandestinidade.

A veterinária do departamento técnico da Sedec, Graciele Batista, explica que o SIM não é um simples “selo” que o produtor adquire para fixar na embalagem do alimento que manipula. “O selo tem por finalidade a inspeção e fiscalização da produção industrial e sanitária dos produtos de origem animal, comestíveis, adicionados ou não de produtos vegetais, transformados, manipulados, recebidos, acondicionados, depositados e comercializados no município de Sinop”, frisou.

Para aferir a qualidade dos itens, são realizadas coletas trimestralmente dos produtos, e a água do estabelecimento de forma semestral. “São as coletas técnicas, coletas oficiais, que são enviadas para laboratório credenciado, para que realmente possamos atestar a qualidade desses produtos”. A adesão ao Serviço de Inspeção Municipal é voluntária, mas para quem quer comercializar esses produtos de forma legal, dentro do município, deverá aderir ao serviço.



Os estabelecimentos e atividades que estão sujeitos a inspeção e fiscalização do S.I.M são:



I. Os animais destinados ao abate, seus produtos, subprodutos e matérias-primas;

II. O pescado e seus derivados;

III. O leite e seus derivados;

IV. Os ovos e seus derivados;

V. O mel de abelha, a cera e seus derivados.



A Nutricionista Mariana Cardoso é responsável pelo controle de qualidade de uma rede de mercados que aderiu ao SIM. Ela destaca a importância de ter a certificação, o que garante que o alimento está sendo levado pelo cliente com segurança. “Nós temos a certificação do SIM em todos os nossos produtos, do setor de origem animal. A gente consegue garantir de forma certificada que o nosso produto não vai fazer mal para o nosso cliente. Eu acompanho a inspeção, e as adequações que são solicitadas, e sempre oriento os nossos colaboradores a fazer da forma correta” explicou.