Estão disponíveis 485 lotes, compostos por veículos documentáveis

O leilão obedece às regras previstas em legislação, especificamente a Resolução 623, do Contran. De acordo com o documento, os recursos servirão para custear despesas relativas à remoção e custódia dos veículos, assim como para pagar as dívidas junto ao Detran, seja por documentação atrasada ou multas. Um percentual do valor arrecadado vai para o leiloeiro, pelas despesas com todo o processo. Se a dívida com o órgão de trânsito for superior ao valor arrecadado com a venda do veículo, o proprietário entra na dívida ativa do Estado. Caso “sobre” algum dinheiro de toda esta lista de itens a serem quitados, o recurso será depositado em uma conta específica para então ser repassado ao proprietário.

Além do site, informações sobre o leilão podem ainda ser obtidas pelos telefones da Semsep, o 3545 8379, o próprio 153, pelo whatsApp 66 99668 2034 ; ou com a empresa leiloeira, pelo (65) 99946 4717.