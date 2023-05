Com frota em constante crescimento, desafio é diminiuir velocidade e zerar imprudência

Em abril, foram registrados 174 acidentes de trânsito em Sorriso, sendo que 99 deles causaram vítimas e 75 somente danos materiais. O número supera em 3% os registros do mesmo período do ano passado, com 169 acidentes, sendo 92 deles com vítimas e 77 somente com avarias nos veículos envolvidos.

Já se a comparação for feita com março deste ano, o número mostra um aumento de 5,5%, já que o terceiro mês de 2023 foi marcado por 165 acidentes, sendo 87 com vítimas e 78 somente com dados materiais.

Entre os pontos que mais registraram acidentes com vítimas, as avenidas Porto Alegre, Blumenau, Imigrantes e a Brescansin. “Com base na análise dos dados, fica claro que a imprudência continua sendo a maior responsável pelas ocorrências”, analisa o coordenador da Guarda Municipal de Trânsito (GM), Márcio Pires.

Junto à imprudência, o constante crescimento da frota que roda pelas ruas e avenidas de Sorriso. Só para se ter uma ideia, 2022 fechou com 91.228 veículos registrados em Sorriso. Em 2021, o número era de 85.426 veículos. De um ano para outro, houve um aumento de 6,7% na frota de veículos. E, nesta conta aí não entram os veículos registrados em outros municípios, mas que rodam aqui também.

“É uma frota que cresce mais de 6% ao ano, e uma população que aumenta 20% ao ano, e sim, é um desafio manter o trânsito seguro em uma cidade em constante ebulição”, contextualiza o secretário de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil (Semsep), José Carlos Moura.

Além da instalação das lombadas eletrônicas, para reduzir a velocidade média em vias de grande fluxo, ainda no ano passado, para este ano, a Prefeitura avança na implantação de conjuntos semafóricos em 21 pontos de Sorriso. Ao todo, o investimento quase chega à marca dos R$ 4 milhões.

Além dos dispositivos para diminuir a velocidade e também ordenar o trânsito, são também constantes as ações para garantir vias em boas condições de tráfego. Nesta quinta-feira (25 de maio), por exemplo, teve início o trabalho para revitalização da Avenida Mário Raiter (a Perimetral do CTG), no trecho entre a Rua Bené e a Luiz Amadeu Lodi.